Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padre salvou quarenta pessoas dentro de igreja de Santa Comba Dão

Pároco Carlos Casal desabafa ao CM: “As pessoas estavam com medo mas não baixaram os braços”.

Por Magali Pinto | 01:30

"Começámos por colocar as pessoas dentro do salão paroquial, mas quando olhámos pela janela vimos as chamas a avançar na nossa direção". As palavras são do padre Carlos Casal, pároco de Santa Comba Dão há oito anos. No domingo salvou 40 pessoas ao abrir as portas da Igreja. Entre elas estavam dez crianças e até um idoso acamado.



"Quando percebemos que o salão paroquial não era seguro abri a igreja e ficámos lá até segunda-feira de manhã. Salvaram-se todos. A igreja não tinha luz, ninguém dormiu, à exceção das crianças", conta o padre Carlos Casal.



As refeições à base de bolachas e água foram feitas durante a madrugada. "As pessoas estavam com medo, mas ninguém baixou os braços. Ainda lançámos água para os terrenos envolventes para as labaredas não chegarem até nós", recorda o padre Carlos Casal, que só soube da morte de cinco paroquianos no dia seguinte ao fogo que também devorou algumas casas, terrenos e animais.



Guilherme e Prazeres Santos, 81 e 65 anos, vivem nas Fontainhas e às cinco da manhã de segunda-feira viram pela primeira vez bombeiros na aldeia. O casal que lutou contra as chamas também esteve na igreja de Santa Comba Dão durante algum tempo.



"Levaram-nos para lá, não tínhamos luz mas ao menos estávamos a salvo. Nós conseguimos salvar a nossa casa, mas há pessoas que ficaram sem nada", conta Prazeres ao CM, ainda de lágrimas nos olhos com as recordações de uma noite sem igual em Santa Comba Dão.



Pároco que vai fazer cinco funerais relata a tristeza

É ao padre Virgílio Marques Rodrigues, de São Joaninho, que vai cumprir a triste tarefa de fazer cinco funerais naquela aldeia de Santa Comba Dão. "É difícil, somos todos humanos e ainda por cima o Jaime [uma das vítimas]era meu amigo. Não sei como vai ser", contou ao CM o padre.



O primeiro funeral realiza-se hoje em São Joaninho.



Casal morre queimado depois de deixar filhos em segurança

António Bailão, de 46 anos, e Raquel Bicho, de 30, tinham abandonado a aldeia de Cide, em Seia, com os dois filhos menores mal o fogo se começou a aproximar da localidade no final da tarde de domingo. Mas com o menino de 2 anos e a menina de 8 em segurança no Centro de Dia da vizinha aldeia de Vide, decidiram voltar a casa para tentar recuperar alguns dos bens que tinham deixado para trás. Uma viagem que acabou por lhes custar a vida.



A meio caminho entre as duas aldeias, já de regresso a Vide, numa estrada estreita, o carro conduzido pela mulher despistou-se numa ribanceira e foi apanhado pelas chamas. O corpo de Raquel foi encontrado carbonizado ao volante. António ainda conseguiu sair da viatura e subir a ravina, mas caiu inanimado junto à berma da estrada.



"Ninguém sabe ao certo como aconteceu o acidente. Mas, na altura, aquela encosta já estava tomada pelas chamas e havia muito fumo e vento. É uma tragédia que nos deixa ainda mais angustiados porque, para além de vermos tudo negro à volta da aldeia, temos que lidar com a morte de dois vizinhos e amigos", diz Joaquim Cruz, emocionado.



"Parecia o diabo à solta. Nunca tive tanto medo"

Aos 78 anos, Armando Fernandes assegura nunca ter visto um incêndio tão violento como o que na noite de domingo bateu às portas da aldeia de Álvaro, em Oleiros, e que destruiu 50 casas, sete das quais de primeira habitação.



"Era um verdadeiro inferno. Parecia que o diabo andava à solta. Nunca tive tanto medo. O fogo subiu a encosta com uma rapidez impressionante e as chamas engoliram filas de casas inteiras", descreve.



O idoso e a mulher, Maria de Jesus, foram uma das três famílias residentes na rua do Castelo que recusaram sair da aldeia depois de a GNR ter dado ordem de evacuação.



PORMENORES

Aldeia evacuada

Na altura em que o casal que deixa dois filhos órfãos foi apanhado pela força das chamas, a aldeia de Cide já tinha sido evacuada pela GNR. Fonte da GNR disse ao CM desconhecer o motivo que levou o casal a regressar à aldeia.



Vinte casas destruídas

Só na rua do Castelo, em Álvaro, perderam-se duas dezenas de casas, a maioria de segunda habitação ou devolutas, mas a tragédia chegou a todos os cantos da aldeia e há histórias de pessoas que ficaram apenas com a roupa que tinham no corpo.



Atenção aos desalojados

"Para o terreno foram destacados todos os técnicos de ação social e de urbanismo de autarquia, para apurar as necessidades das pessoas e para fazer o levantamento dos estragos. A prioridade é reconstruir as casas das sete famílias desalojadas", diz Fernando Jorge, presidente da Câmara de Oleiros.



Ferido a proteger a casa

Em Álvaro, há histórias de sobrevivência em cada rua. José João não saiu da localidade e também ficou para defender a casa da mãe. A habitação escapou à fúria das labaredas, mas à custa de ferimentos: "O fumo, o calor e a claridade eram tão intensos que fiquei com lesões nos olhos e ainda não recuperei totalmente", diz José João, que ainda não recuperou do susto.