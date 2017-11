Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padre suspeito de tirar 1,5 milhões à Cáritas

Ernesto Lúcio, 44 anos, investigado por desvio de verbas de instituição a que presidiu.

Por Nelson Rodrigues e Tânia Laranjo | 01:30

Sócio-gerente de várias empresas, diretor de lares de idosos e pai de dois filhos, o padre Ernesto Lúcio, que há vinte anos é pároco em várias freguesias de Vila Real, está agora envolvido numa queixa por enriquecimento ilícito. Em causa está o alegado desvio de 1,5 milhões de euros à Cáritas diocesana, uma instituição da qual foi presidente. Esta denúncia está agora a ser investigada pelo Ministério Público. O sacerdote já foi afastado da Cáritas e pediu ainda um ano sabático à Igreja.



"Não tenho nada a comentar", disse ao CM o padre Lúcio. Já o seu advogado confirmou a queixa apresentada. "São factos falsos. Na altura certa o senhor padre irá demonstrar a falsidade de tudo. É uma questão de inveja. Apoiou politicamente a terra dele e os derrotados tomaram este comportamento. Não tenho dúvida nenhuma que isto foi uma desavença política. As contas são claras e públicas", revelou.



Na freguesia de Torgueda, o padre Lúcio celebrou a última missa no passado dia 1 de novembro e despediu-se de todos os paroquianos. "Ele disse que se ia ausentar durante um ano para repensar na vida por causa de umas asneiras", descreveu a proprietária de um café. "Estou desvinculado de todas as funções. Precisava de parar um bocado por excesso de trabalho", explicou ao CM o padre que está sob suspeita - já foi investigado noutros processos mas nunca foi condenado.



Uma das principais razões para o sacerdote se afastar da Igreja foi para proteger a mulher e as duas crianças. "Gostar de mulheres não é crime nenhum. A Igreja diz que é contranatura, mas deveria era dar um passo em frente e deixar os padres casar. Os padres são homens como os outros. Pior era se houvesse homossexualismo. Ninguém o proibiu de ser padre, ele é que decidiu ausentar-se. Quis resguardar a família", descreveu o advogado do padre.



PORMENORES

Responsável da Cáritas

O CM contactou ontem um dos responsáveis pela Cáritas de Vila Real, que disse não autorizar a publicação de nenhuma declaração da sua parte.



Padre do povo

Em 2016, o padre Lúcio deu uma entrevista ao ‘Notícias de Vila Real’ em que dizia: "Não sou proprietário nem da minha vida e enquanto puder vou gastá-la ao serviço dos outros".



Várias empresas

O sacerdote, de 44 anos, é sócio-gerente de uma sociedade imobiliária, de transportes e de produtos químicos e mineiros.