Paga 2500 euros por falar em roubo

“Estais habituados a roubar”, disse empreiteiro a empresário.

Por Liliana Rodrigues | 09:54

"Vós estais habituados a roubar". Esta afirmação, feita num telefonema em novembro de 2015, vai custar 2460 euros ao empreiteiro Domingos Correia, conhecido como o dono do ‘camião do fraque’, por ter "perseguido" o presidente do Sporting de Braga, António Salvador, com um veículo pesado em que se lia "paga o que deves".



Ontem, foi condenado, em Braga, por injúrias e ofensas a pessoa coletiva. Nem o arguido, nem o queixoso - António Feliz, dono da metalomecânica ‘O Feliz’ - estiveram na leitura da sentença.



A decisão não foi lida na íntegra, mas assenta nas "regras da experiência" de que a afirmação terá mesmo sido feita, tendo em conta o teor da conversa.



O empreiteiro paga 960 euros de multas e 1500 euros ao queixoso e à empresa.