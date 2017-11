Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paga 59 milhões e evita indemnização milionária

Cãmara propõe adquirir 49 por cento da Águas de Barcelos e pagar uma compensação de 44,5 milhões.

Por Manuel Jorge Bento | 08:33

A Câmara de Barcelos propõe investir 59 milhões de euros num acordo extrajudicial com a concessionária da água e saneamento do concelho para se livrar de pagar cerca de 217 milhões de indemnização à empresa - na sequência da condenação judicial. Esta proposta terá de ser aprovada pela assembleia municipal.



O acordo extrajudicial reduz a compensação a pagar para 44,5 milhões de euros. A este valor acresce a aquisição de 25% do capital detido pela construtora ABB, por 7,5 milhões, e a compra de 24% do capital da Somague Ambiente, por 7 milhões. A câmara ficará, assim, com 49% do capital da Águas de Barcelos.



De acordo com a proposta da câmara, o pagamento da compensação será dividido em cinco prestações anuais. A primeira, de 36 milhões de euros, é destinada a fazer face às dívidas de longo prazo da concessão.



As restantes destinam-se a investimento na construção de pelo menos duas estações de tratamento de águas residuais e na rede de fornecimento de água e recolha de esgotos, além de uma outra ETAR, cuja construção ficará a cargo do município, com financiamento comunitário.



O presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes, já afirmou que esta é a solução mais vantajosa para o município porque "elimina a sombra" da decisão do tribunal arbitral.



Para os munícipes, são apontadas algumas vantagens, como a eliminação da taxa de ligação dos ramais.



De igual forma, caso a proposta seja aprovada, será adotado um tarifário com escalonamento dos consumos por quatro escalões e serão introduzidos tarifários sociais e para famílias numerosas.