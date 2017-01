Pagava faculdade a traficar droga

Já não é a primeira vez que este jovem é detido pela polícia por questões relacionadas com o tráfico de droga. Chegou mesmo a cumprir pena de trabalho comunitário. O estudante deverá ser presente a um juiz amanhã, para que possa ser interrogado.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Estudante de psicologia em Lisboa, um jovem de 23 anos financiava os estudos com atividades criminosas. Vendia droga na rua e até mesmo a colegas da faculdade. O CM apurou que no seu telemóvel foram encontradas mensagens escritas de colegas que lhe pediam comprimidos para ficarem acordados toda a noite, para poderem estudar. O traficante foi agora detido.O estudante foi intercetado sexta-feira numa mera operação de rotina por parte de uma patrulha de agentes à civil da esquadra de Carnide, em Lisboa. A presença de três jovens na rua Maria Veleda chamou a atenção dos agentes, que assim interromperam uma venda de três gramas de liamba por 30 euros. Os compradores acabaram identificados, enquanto o principal suspeito autorizou buscas à sua casa.Na residência do jovem os agentes encontraram 18 pastilhas de ecstasy, 7 gramas de MDMA e ainda 456 gramas de canábis, acondicionadas em pequenos sacos de plástico. A PSP apreendeu ainda 1800 euros em numerário, dinheiro que será proveniente da venda da droga. O produto estupefaciente foi encontrado escondido na arrecadação da casa. O jovem tinha ainda uma balança de precisão e cachimbos, que também foram apreendidos.