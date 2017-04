“Paguei 100 mil euros a quatro guardas”

Já sobre a promessa da ministra da Justiça – Francisca Van Dunem deu indicações para reforçar a caça ao homem –, Joaquim Bitton Matos responde com uma provocação. "No lugar dela tinha vergonha. Quando fizer anos [a 10 de julho], vou partir um bolo com a cara dela desenhada."



"A comida? Vou às compras normalmente. Basta pôr um boné e uns óculos, não é um problema."Já sobre a promessa da ministra da Justiça – Francisca Van Dunem deu indicações para reforçar a caça ao homem –, Joaquim Bitton Matos responde com uma provocação. "No lugar dela tinha vergonha. Quando fizer anos [a 10 de julho], vou partir um bolo com a cara dela desenhada."

Podem pôr a Polícia Judiciária, a Europol, a Interpol ou quem quiserem à minha procura, mas não me vão apanhar. E garanto que vou continuar a publicar coisas na internet e a provocar. Só serei novamente preso se quiser." A promessa é de Joaquim Bitton Matos, o luso-israelita que fugiu da cadeia de Caxias há um mês e meio e ainda não foi apanhado, ao contrário dos dois chilenos que também escaparam.Numa entrevista telefónica ao, o foragido explicou ontem como foi possível fugir da cadeia. "Custou 100 mil euros, que foram pagos a quatro guardas. O plano foi meu, mas parte do dinheiro veio dos dois chilenos. Foram os guardas que meteram o fio de serra na cela", acusa, apontando até os nomes dos elementos ‘comprados’.tentou obter uma reação junto dos dois sindicatos de guardas profissionais, mas não obteve resposta.Joaquim Bitton Matos garante que os últimos 48 dias "foram ótimos" e que os próximos "vão continuar a ser assim". Conta que está "próximo da fronteira com Espanha", que comunica com quem quer "através da internet" e que não está a ter ajuda de ninguém.