Pai abusador mandado em liberdade

Ficou com apresentações três vezes por semana à polícia e proibição de contactos com a vítima.

Por S.A.V. | 09:05

Um homem de 35 anos que abusou sexualmente da filha, de apenas seis, em outubro e novembro do ano passado, foi detido pela PJ de Setúbal e ficou em liberdade por ordem do Tribunal de Almada, com apresentações três vezes por semana à polícia e proibição de contactos com a vítima.



Os crimes ocorreram nos fins de semana, de 15 em 15 dias, em que o homem ficava com a filha, no âmbito do acordo de divórcio com a mãe da menina.



O ajudante de motorista, descrito como "mentiroso compulsivo", acabou denunciado pela filha em duas conversas à mãe.



A PJ foi então alertada e perícias psicológicas à menina confirmaram os abusos sexuais.