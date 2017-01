Pai agressor acusa docente de violência

O que achou desta notícia?







O pai de uma aluna da escola básica de Marvila, em Lisboa, agrediu o professor da filha de dez anos, mas garante que só o fez porque o docente bateu na menina."Vim buscar as minhas filhas à escola e os alunos estavam em pânico a gritar que ele a tinha levantado pelo pescoço e dado uma surra. Dei-lhe duas ou três chapadas, ele caiu, chegou a polícia e admiti logo o que tinha feito", conta Nelson Pinto, que vive do rendimento social de inserção (300 €).Já José António, diretor do agrupamento, diz que instaurou um processo para averiguar o que se passou na aula, mas que terá sido "insignificante". O professor recebeu tratamento médico e fez queixa na PSP.