Pai arguido após tiro que atingiu filha menor

Ana Beatriz está internada nos cuidados intermédios do Hospital de São João. Está acompanhada pela mãe e encontra-se livre de perigo e sem dores.

Leandro, de 11 anos queria mostrar à irmã Ana Beatriz, de seis, que sabia manusear a espingarda que o pai guardava em casa. Quando o menino premiu o gatilho a arma disparou acidentalmente atingindo a irmã no abdómen. A menina foi socorrida pelos bombeiros e equipa do INEM. Foi levada para o Hospital de São João, no Porto. Os médicos receavam que a bala tivesse atingido uma artéria e provocasse uma hemorragia, o que não se confirmou.Tudo aconteceu cerca das 20h30 de quarta-feira na rua do Calvário em S. Roque, Oliveira de Azeméis, quando as duas crianças estavam na sala, enquanto os pais se encontravam num outro ponto da moradia. A arma, uma espingarda de pressão de ar transformada para 9 milímetros, estava ilegal e por isso o pai foi detido e constituído arguido. Após ser ouvido em tribunal, saiu com Termo de Identidade e Residência. Poderá ser acusado por posse ilegal de arma e crime de exposição ou abandono."O processo vai seguir os trâmites legais e a seu tempo tudo será resolvido. O que importa agora é a recuperação da criança" disse Eduardo Valente, advogado de José Carlos Oliveira, pai das crianças. Segundo uma amiga da família a arma tinha sido entregue a José Carlos por uma sobrinha, para que este a entregasse na GNR.