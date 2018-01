Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai atira-se a poço de 20 metros para salvar menino

Bombeiros conseguiram resgatar ambos com vida, em Portimão.

18:52

Uma criança caiu, este domingo, a um poço com cerca de 20 metros na Aldeia da Figueira, em Portimão.



O pai atirou-se e conseguiu manter o menino de sete anos à superficie até à chegada dos bombeiros.



As equipas de salvamento conseguiram resgatar os dois com vida.



Foram ambos transportados para o hospital de Portimão com ferimentos ligeiros.



O alerta foi dado às 15h45.