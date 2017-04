Pai de Marques Mendes dá nome a rua em Fafe

A sessão encerrou com Luís Marques Mendes que, em nome da família, lembrou o respeito e a simpatia de que o pai era merecedor, por parte de toda a sociedade, apesar da sua histórica ligação ao PSD.



António Marques Mendes, pai do antigo ministro e atual comentador político Luís Marques Mendes, foi homenageado a título póstumo pelo executivo municipal de Fafe e também pela cidade, sua terra natal, com a medalha de ouro e mérito e com a atribuição do seu nome a uma rua.Depois de descerrada a placa na rua, onde António Marques Mendes teve escritório de advogado, seguiu-se uma cerimónia evocativa, que contou com a presença da família, mulher, filhos e netos, e dos presidentes da câmara e da assembleia municipal.Laurentino Dias, o presidente da assembleia municipal, destacou António Marques Mendes como "o melhor advogado" que conheceu, acrescentando que se tratou de "um homem leal, respeitador, competente, trabalhador e um cidadão exemplar". Raul Cunha, presidente da Câmara Municipal de Fafe, realçou a justiça da homenagem e considerou "importante", para perpetuar a memória de um homem ímpar, a atribuição do seu nome a uma rua da cidade.