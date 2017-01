Pai de motorista afirma que "ia tudo contente e bem disposto"





Os dois motoristas do autocarro sofreram ferimentos ligeiros. "Iam três ou quatro crianças no autocarro. Uma delas era o meu sobrinho e a mãe, que não sofreram nada", refere Narciso. Os mortos têm entre 50 a 60 anos.A empresa Rota das Gravuras existe desde 2006 e não há registo de acidentes.

"Falei com o meu filho que estava em observações no hospital", conta Narciso Ângelo, pai do motorista e proprietário da empresa de autocarros, àNarciso recebeu a notícia esta madrugada pela filha do casal morto no acidente. "Ligou-me a filha do casal que morreu. O irmão, que também ia no autocarro, ligou-lhe a dizer que os pais estavam mortos", conta o proprietário da empresa."Ia tudo contente e bem disposto", afirma o pai do motorista. Os passageiros tinham regressado da Suíça para festejar o Natal e fim de ano. "Eles amanhã já iam trabalhar", diz Narciso.