Pai detido por abusar da filha de seis anos em Almada

Um homem de 35 anos foi detido pela PJ de Setúbal por suspeitas de ter abusado sexualmente da filha, de apenas seis anos.

Segundo refera a Polícia Judiciária, os crimes ocorreram no final do ano de 2017. O suspeito, divorciado e residente em Almada, aproveitava-se do tempo que passava a sós com a menina "ao abrigo do estipulado na regulação do poder paternal" e tê-la-á sujeitado a "abusos sexuais de elevada gravidade".

A PJ refere ainda que detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.