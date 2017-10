Pai e filha salvam dezenas de cães das chamas em Gouveia

Fogo chegou a ferir alguns animais.

Liliana dos Santos e o pai protegeram mais de 80 cães do ’Cantinho da Lili’, em Gouveia, das chamas que consumiram tudo à volta do abrigo. O incêndio provocou estragos e chegou a ferir alguns animais.

"Não consigo respirar, preciso de água, não tenho mais forças", escreveu Liliana dos Santos na legenda de um vídeo publicado na sua página do Facebook onde pode ver-se as chamas perto no local.