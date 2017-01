Pai e filho a recuperar de acidente em França não podem ir a funeral

Já os corpos de José e Lídia Montez e de Graça Murça, as outras três vítimas mortais da tragédia do passado domingo, chegam igualmente durante o dia de hoje a Foz Coa. Os funerais realizam-se amanhã, em Freixo de Numão e Muxagata. O filho de Lídia e José, Paulo Montez, que ficou ferido no acidente, mantém-se hospitalizado e deixou uma mensagem no Facebook, dizendo que está a recuperar, mas que não poderá ir ao funeral dos pais.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O funeral de Marília Nogueira, uma das quatro vítimas mortais do acidente com um autocarro em França, realiza-se hoje, na Igreja de Nevogilde, Lousada. O marido, Nuno Vieira, e o filho Gabriel, de apenas três anos - e que seguiam também com Hugo, filho mais velho, no autocarro -, não poderão estar presentes, já que continuam internados em diferentes hospitais.O pequeno Gabriel melhorou e já não corre perigo de vida. Contudo, permanecerá numa unidade em França até ao final da semana. Será, então, transferido para o hospital na Suíça onde se encontra o pai, que foi alvo de uma operação."A criança está acompanhada pela avó paterna e será transferida para a Suíça, onde está o pai, este acompanhado por uma irmã. Era importante darmos este apoio a uma família que está completamente devastada", explicou Pedro Machado, presidente da Câmara de Lousada. A autarquia pagou quatro viagens a familiares das vítimas. Os pais de Marília também seguiram para França.