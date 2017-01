Pai e filho assaltam mais de 20 casas

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

O registo de mais de 20 assaltos a residências no último mês, no distrito de Viana do Castelo, desencadeou uma operação da GNR que terminou, na quarta-feira, com a detenção dos dois suspeitos dos furtos, em Valença, quando se preparavam para invadir mais uma casa.Pai e filho, de 47 e 25 anos, espanhóis e a viver em Valença, aproveitavam a ausência dos donos das habitações para as atacar. Depois de intercetarem os suspeitos, os militares fizeram buscas domiciliárias e encontraram vários objetos furtados, entre os quais dois carros, vários eletrodomésticos e peças de ouro.