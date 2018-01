Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai e filho atacam com catana

Os dois homens foram detidos pela PJ do Porto.

Por Liliana Rodrigues | 07:34

Temidos em Lousada e com antecedentes por agressões, os dois homens, pai e filho, de 63 e 37 anos, foram detidos pela PJ do Porto por tentativa de homicídio. O pedreiro e o operário da construção civil atacaram Fernando Silva e o filho, Carlos, com uma catana, após uma discussão num café da rua do Formigal, naquele concelho, no dia 30 à noite. As vítimas, de 41 e 20 anos, sofreram vários golpes e ficaram gravemente feridas.



Os agressores fugiram do local dos confrontos, mas acabaram capturados pela Polícia Judiciária. Foram ontem presentes a um juiz e ficaram ambos em prisão preventiva.