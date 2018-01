Pai e filho detidos por agressões à catanada em Lousada

PJ anuncia detenção por agressões ocorridas em dezembro.

12:32

A Polícia Judiciária anunciou esta sexta-feira a detenção de dois homens, pai e filho, "por fortes suspeitas de terem agredido violentamente com uma catana duas pessoas em Lousada".

Em comunicado, a PJ detalha que os dois homens, de 63 e 37 anos, foram detidos "fora de flagrante delito, pela presumível autoria de dois crimes de homicídio na forma tentada, ocorridos no passado dia 30 de dezembro, em Lousada"

O caso aconteceu após uma discussão na via pública, após a qual, "os suspeitos muniram-se de uma catana com a qual viriam a desferir vários golpes nas vítimas, provocando-lhe graves lesões que as colocaram em perigo de vida".

Pai e filho, com as profissões de pedreiro e de operário de construção civil, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação tidas por adequadas.