Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai e filho exploravam mulheres

Polícia desmantelou rede, que cobrava, no mínimo, 150 euros/hora aos clientes.

Por João Tavares | 08:16

Pai e filho emigrados em França foram condenados naquele país a 3 e 4 anos de prisão, respetivamente, pelo crime de proxenetismo.



António dos Santos, de 65 anos, e Toni, de 41, sempre desmentiram os crimes, mas o tribunal de Caen deu como provado que os dois, juntamente com uma brasileira – Liliane da Silva foi condenada a quatro anos de prisão – exploravam sexualmente várias mulheres naquela região.



A investigação começou acidentalmente, com um incêndio numa casa. As autoridades descobriram várias camas e centenas de preservativos. Dois meses depois, a polícia desmantelou esta rede, que cobrava, no mínimo, 150 euros/hora aos clientes. Outro português, com um papel menor, foi condenado a dez meses de cadeia.