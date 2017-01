Pai e filho tentam matar por dívida

Presentes a tribunal, foram libertados. O estudante tem de se apresentar todas as semanas no posto da PSP, enquanto o pai se encontra agora obrigado a apresentações quinzenais.

Um empresário da restauração, de 56 anos, e o filho, de 25, foram detidos pela Polícia Judiciária do Porto por tentativa de homicídio de dois clientes. As duas vítimas não concordaram com a conta apresentada pelo consumo feito no Sports Bar Porto, na Baixa da Invicta, e de que é proprietário o arguido mais velho. Os dois amigos saíram sem pagar e acabaram por ser perseguidos pelo dono e pelo filho, estudante, que atropelou propositadamente um dos jovens.O caso remonta a 17 de julho do ano passado. Eram 23h30 quando uma violenta discussão começou, depois de os dois amigos contestarem o preço a pagar pelo consumo no bar, localizado na praça D. Filipa de Lencastre, na Baixa do Porto. Os dois clientes saíram do restaurante em protesto e sem pagar o valor exigido.Pai e filho, cada um no seu carro, procuraram-nos pela cidade e, quando os encontraram, agrediram- -nos com uma barra de ferro. Inicialmente, as vítimas ainda conseguiram fugir, mas o pior estava para acontecer: foram localizados alguns quilómetros depois e um deles foi abalroado e atropelado, depois de caído no chão, pelo automóvel que era conduzido pelo estudante. As vítimas voltaram a ser atacadas a soco pelos dois arguidos, que, entretanto, viram chegar um amigo que também os ajudou na cena de espancamento na rua.