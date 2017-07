Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai há um mês morre após comprar casa

Homem de 33 anos despistou-se, na EN14, na mota que tinha adquirido há uma semana.

Por Aureliana Gomes | 01:30

Fábio Rego, de 33 anos, foi pai de um menino faz hoje precisamente um mês e morreu, quarta-feira à noite, num despiste de mota, na Estrada Nacional 14, no Castêlo da Maia, na Maia. O acidente fatal aconteceu horas após o homem ter feito a escritura da casa que tinha comprado e onde vivia com a mulher e o filho, em S. Mamede do Coronado, Trofa.



O despiste da mota Suzuki Gsxr 600 - em que seguia sozinho - ocorreu por volta das 23h30, junto à rotunda que liga a Zona Industrial da Maia à EN14. Segundo um familiar da vítima, que não se quis identificar, Fábio tinha comprado a mota na semana passada. Já há alguns anos, tinha sofrido um outro acidente, que o "deixou às portas da morte".



O técnico de uma operadora de telecomunicações ainda foi assistido no local por uma equipa do INEM, mas o óbito acabou por ser declarado no local. O corpo de Fábio Rego foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto, onde foi autopsiado. Segundo fonte da GNR, as causas do sinistro ainda estão a ser apuradas.



A família recebeu a notícia em choque. A mulher foi informada da tragédia pouco depois do acidente por um familiar. "Era o meu maninho de coração", disse ao Correio da Manhã o familiar, ainda muito abalado.



O funeral de Fábio Rego será realizado hoje, às 16h00, na igreja de Valbom, Gondomar. O corpo está em câmara ardente, desde ontem ao final do dia, na capela mortuária junto ao templo.