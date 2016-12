Pai homicida identifica polícias

Aníbal Pinto, advogado de defesa, entende que os agentes envolvidos têm de ser responsabilizados. João Barata matou o filho Henrique, de cinco meses, com uma facada no peito. Pouco antes, tinha ligado à mulher a simular o crime através de uma videochamada.



Após o crime brutal, saiu de casa e dirigiu-se a uma pastelaria, onde ingeriu bebidas alcoólicas. No regresso a casa, João Barata foi apanhado pelos agentes da PSP.



Os polícias que o prenderam chegaram a ser questionados sobre o assunto durante o julgamento mas todos foram unânimes em dizer que não se aperceberam que João Barata tivesse partido a perna durante a detenção, que aconteceu a meio da tarde. O homicida acabou por ser levado para o hospital à meia-noite.Aníbal Pinto, advogado de defesa, entende que os agentes envolvidos têm de ser responsabilizados. João Barata matou o filho Henrique, de cinco meses, com uma facada no peito. Pouco antes, tinha ligado à mulher a simular o crime através de uma videochamada.Após o crime brutal, saiu de casa e dirigiu-se a uma pastelaria, onde ingeriu bebidas alcoólicas. No regresso a casa, João Barata foi apanhado pelos agentes da PSP.

O que achou desta notícia?







90.9% Muito insatisfeito

90.9%

0.6%

0.6% 0.6%

0.6% 7.9% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







90.9% Muito insatisfeito

90.9%

0.6%

0.6% 0.6%

0.6% 7.9% Muito satisfeito Outras 164 pessoas também já deram o seu contributo pub

Depois de ter sido condenado a 25 anos de prisão por ter assassinado o filho bebé com uma facada no coração, João Barata viu o Tribunal da Relação de Lisboa diminuir-lhe a pena em dois anos.Não satisfeito recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça, decisão que ainda aguarda. O homem, de 33 anos, nunca assumiu a autoria do crime. E agora está decidido a processar os agentes da PSP que o detiveram por agressão.O homicida já identificou três agentes da PSP e aguarda a decisão do Ministério Público que pode acusar os agentes ou arquivar o inquérito-crime interposto pelo homicida. O crime que chocou o País aconteceu em abril de 2015. Durante a detenção, João Barata partiu uma perna.