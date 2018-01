Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai procura filho de oito anos que desapareceu com a mãe

Luís Vieira, de 32 anos, desconhece o paradeiro do menor, que faltou à escola desde o reinício das aulas.

Por F.G. | 08:42

O pai de uma criança de oito anos, residente nas Caldas da Rainha, está desesperado por não saber do filho, com quem deveria ter passado o final de ano.



Luís Vieira, de 32 anos, desconhece o paradeiro do menor, que faltou à escola desde o reinício das aulas. Diz que a mãe, de quem está separado, se encontra "incontactável" desde o Natal.



O pai lembra que deveria ter estado com o filho na passagem de ano, mas a última vez que falou com ele foi no dia 27.



A mãe tem agora "o telefone desligado" e o pai diz estar "muito preocupado", depois de "já ter tentado todos os contactos possíveis".



A GNR de Monte Redondo, em Leiria, onde reside a mãe, informou Luís Vieira de que não se pode ainda falar em desaparecimento mas sim em incumprimento do poder paternal e registou a ocorrência.