Pai vê o filho morrer atropelado na estrada

Homem de 38 anos seguia na berma da estrada acompanhado pelo pai quando foi colhido.

Por Ágata Rodrigues | 30.09.17

Ricardo Silva, de 38 anos, morreu ontem, vítima de atropelamento, em Godim, Castêlo da Maia, quando seguia na berma da estrada, a caminho do trabalho. O pai, que o acompanhava, assistiu a tudo. Teve frieza para chamar o INEM, mas ao perceber que o filho tinha perdido a vida, acabou por receber acompanhamento psicológico.



O acidente ocorreu por volta das 07h00. Ricardo seguia com o pai, um homem de cerca de 70 anos, na berma da Via Diagonal, a caminho da estação de metro, como todas as manhãs. Seguiam lado a lado quando um carro, que rodava no mesmo sentido, colheu com violência Ricardo Silva, que era quem caminhava do lado da faixa de rodagem. Não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



Naquela zona, a berma é muito estreita, pelo que a vítima caminhava no limite da faixa de rodagem. O choque foi violento e o homem foi projetado vários metros. Os médicos do INEM foram rápidos a chegar, realizaram manobras de reanimação ao longo de vários minutos, mas nada havia a fazer.



O atropelamento aconteceu junto de uma zona com sinalização de passagem de peões. "No local do sinistro, há uma passagem para peões mas, segundo o que o pai nos deu a entender, seguiam à face da estrada e não tencionavam atravessar", disse ao CM o Capitão Martins, do Destacamento Territorial da GNR de Matosinhos.



A estrada, no sentido do centro da freguesia, esteve cortada durante toda a manhã.