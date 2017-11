Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pais apoiados em drama na creche

População em choque por morte de bebé de quatro meses.

09:41

A população de Torre de Moncorvo está em choque com a morte repentina de uma bebé de apenas quatro meses, na creche do Centro Social e Paroquial, na tarde da passada sexta-feira. Foi acionada uma equipa especializada de psicólogos para acompanhar os pais da pequena Vitória.



Tudo indica que a menina tenha sofrido uma doença súbita, mas apenas a autópsia, a realizar nos próximos dias, o poderá certificar.



Uma auxiliar, que estava no berçário e que tinha deitado a bebé, estranhou a demora da criança em acordar do sono, por volta das 16h00, e ao perceber que não reagia deu o alerta.



Apesar dos 50 minutos de tentativas de reanimação por parte dos socorristas, não foi possível reverter a paragem cardiorrespiratóia e Vitória acabou por morrer.



Foi disponibilizada a unidade móvel de intervenção psicológica de emergência para acompanhar os jovens pais, que tinham na menina a primeira filha, mas também os próprios funcionários do Centro Social.



O diretor do Centro, padre João de Barros, confirmou que a creche deverá voltar a abrir amanhã "dentro da normalidade possível" após a tragédia.



Pormenores

Infantário elogiado

O Centro Social e Paroquial de Torre de Moncorvo tem o único infantário daquela vila do distrito de Bragança. Ao CM, pais de outras crianças descrevem o espaço como de muita qualidade e os funcionários como "muito competentes e atenciosos".



Meios de socorro

Para o local, foram chamados os bombeiros, mas também a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Vila Nova de Foz Côa. Chegou a ser acionado o helicóptero do INEM. A GNR foi ao local. Não encontrou qualquer marca suspeita na bebé.