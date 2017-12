Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pais natais mergulham para apoiar crianças

Iniciativa decorreu na manhã do dia de Natal e reuniu cerca de 200 pais natais na praia.

Por Ana Palma | 08:39

Cerca de 200 pais natais deram ontem de manhã um mergulho solidário na praia de Armação de Pera. O objetivo era recolher fundos para apoiar crianças carenciadas, colocadas em duas instituições: a Gaivota, ligada à Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, e o Espaço Amigo, de Armação de Pera.



A iniciativa, que já se realiza há 14 anos, é de uma unidade hoteleira local - o Holiday Inn -, que assim encontrou uma maneira de ajudar as crianças desfavorecidas. O objetivo principal é comprar-lhes sapatos. "O mergulho dos pais natais tem cada vez maior adesão, de tal forma que até faz parte do programa do hotel para esta quadra e é para continuar", explicou ao CM Lídia Guia, da organização do evento. "Na sua maioria, os participantes são hóspedes do hotel, estrangeiros, mas há cada vez mais portugueses a juntarem-se a nós, em especial residentes em Armação de Pera", adiantou.



"O dia de Natal é para estarmos com as famílias, mas fiz questão de participar neste evento que apoia uma família maior", referiu, por sua vez, ao CM o presidente da junta de freguesia da pequena vila algarvia, Ricardo Pinto.



Para os participantes, foi uma manhã especial. "Vim pela causa, mas também porque a água está ótima. Molhei-me até à cintura. Espero que continuem a promover esta iniciativa", referiu ao CM uma mãe Natal, acabada de sair da água e já a caminho do chocolate quente que a esperava no interior do hotel. No ano passado, o mergulho solidário dos pais natais rendeu mil euros. Este ano, contudo, ficou-se pelas três centenas de euros.