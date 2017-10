Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pais reclamam obras em escola de Sesimbra

Encarregados de educação acusam tutela de faltar ao compromisso para as melhorias.

Por Sofia Garcia | 09:04

A Associação de Pais da Escola Básica 2,3 Navegador Rodrigues Soromenho, em Sesimbra, acusa o Ministério da Educação de estar a faltar à palavra, depois do adiamento da assinatura do protocolo que vai permitir obras de requalificação no estabelecimento.



A assinatura do contrato-programa entre a tutela e a Câmara Municipal de Sesimbra devia ter sido realizada em fevereiro deste ano.



No entanto, os mais de 500 alunos começaram este ano letivo nas mesmas condições do anterior.



"A minha filha frequenta o 5º ano e tem aulas de Inglês no refeitório, enquanto as cozinheiras fazem o almoço. Alguns alunos têm aulas em vãos de escada", acusa Rui Rodrigues, presidente da associação de pais.



De acordo com o encarregado de educação, a autarquia cedeu o terreno e apresentou o projeto de requalificação no passado mês de maio, ficando a faltar, desde então, a parte que diz respeito ao Ministério. "A autarquia cumpriu o que ficou acordado com a tutela, depois de avaliadas as necessidades da escola por parte do Ministério. Reivindicamos que agora essa assinatura se cumpra".



Está marcada para 31 de outubro uma reunião entre o Ministério da Educação e a Câmara Municipal de Sesimbra, mas a associação de pais teme que do encontro não saia ainda a assinatura do documento necessário para o início da obra.



"Já faltaram com a palavra uma vez", critica Rui Rodrigues.



Questionado pelo CM, o Ministério da Educação explicou que em setembro foi autorizada uma verba de três milhões de euros para as obras de requalificação e ampliação daquela escola, bem como permitida a celebração do contrato entre a tutela e a autarquia.



A tutela não revelou, no entanto, a data da assinatura do documento.