Paisagem protegida de Guimarães à Penha

O autarca anunciou ainda que o Hotel da Penha, que vai ser requalificado, terá laboratórios de cozinha científica em articulação com a Escola-Hotel do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. "Ficámos acordados em que na requalificação do Hotel da Penha, que foi apresentado o anteprojeto, os laboratórios de cozinha científica se instalarão num espaço disponibilizado no Hotel da Penha", disse. Os laboratórios servirão para uma nova licenciatura, que foi anunciada recentemente pelo Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.

A Câmara de Guimarães quer classificar a mancha florestal de 120 hectares que liga a montanha da Penha ao Parque da Cidade como área de paisagem protegida. O ‘plano de ação’ que está a ser desenhado pela autarquia, pela Irmandade da Penha, pelo Laboratório da Paisagem, pela Universidade do Minho e a estrutura da candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia 2020 quer criar "continuidade" entre a Cidade Berço e a montanha.O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara de Guimarães no final da reunião do executivo, na última quinta-feira. "A ideia é que a cidade e a montanha da Penha tenham continuidade, que nem se dê conta que há separação. A fruição da montanha da Penha será natural", referiu Domingos Bragança, no encontro com os jornalistas após a reunião de câmara.Para o efeito, a autarquia admite mesmo comprar parcelas de terreno naquela área. "Também se definiu que, na área protegida, se for necessária a aquisição de terrenos, a câmara estará disponível para o fazer onde não houver sustentabilidade dos proprietários", disse.