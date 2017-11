Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paixão na oficina acaba em terror

Mecânico convenceu namorada a entregar-lhe fortuna em ouro.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Conheceram-se há cinco anos, quando a escriturária foi levar o carro à oficina, na Maia. A mulher apaixonou-se pelo mecânico e tornaram-se namorados. Há cerca de dois anos, mostrou-lhe vários peças de ouro que pretendia vender. O homem convenceu-a a entregar-lhe o ouro, avaliado em centenas de milhares de euros, para levar a um amigo ourives.



Em fevereiro deste ano, a relação acabou e o mecânico recusou-se a devolver o ouro que lhe tinha sido confiado. E passou a ameaçar a ex-namorada de morte, chegando a apontar-lhe uma caçadeira à cabeça para a demover de tentar recuperar a fortuna em ouro que lhe tinha confiado.



Apesar de aterrorizada, a vítima não desistiu e fez queixa na polícia. O arguido chegou a dizer-lhe: "Não tenho nada a perder, já tu... tens os teus filhos."



O mecânico, de 46 anos, que agora está desempregado, foi detido pela PJ do Porto por posse ilegal de armas de fogo, no âmbito da investigação por crimes de coação grave e abuso de confiança. Foi ontem presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e estava a ser ouvido ao fecho desta edição.



Nas casas que pertencem ao arguido, na Maia e em S. Romão do Coronado, na Trofa, os investigadores apreenderam-lhe cinco caçadeiras, 43 cartuchos e uma faca borboleta. As armas foram usadas para ameaçar a ex-namorada quando ela o procurava na oficina e em casa.



Sugeriu sempre que os filhos poderiam sofrer as consequências e que não tinha provas da entrega do ouro.