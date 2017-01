Palacete ‘assombrado’ destruído pelas chamas

O palacete ainda foi utilizado para algumas exposições, em particular durante o programa cultural Allgarve. Mas, nos últimos anos estava votado ao abandono e era utilizado por sem-abrigo para pernoitarem.



Até que, em 1981, foi adquirido por uma empresa inglesa, que apresentou um projeto de dinamização do local. Mas a autarquia não o autorizou por não se enquadrar no Plano Diretor Municipal.O palacete ainda foi utilizado para algumas exposições, em particular durante o programa cultural Allgarve. Mas, nos últimos anos estava votado ao abandono e era utilizado por sem-abrigo para pernoitarem.Terá sido uma fogueira feita por um desses inquilinos ilegais que deu origem às chamas que destruíram o palacete na última terça-feira. O caso está a ser investigado pela PJ.

A população de Loulé tinha uma forte ligação sentimental com o palácio da Fonte da Pipa, como ficou conhecida a Quinta da Esperança, que na última semana foi consumido por um incêndio. Entre as várias histórias que se contavam sobre o palacete do século XIX, a mais popular seria a de que estava assombrado. Mas além dos mitos, as chamas destruíram um edifício histórico, ricamente decorado.A Quinta da Esperança foi mandada construir, em 1875, por Marçal Azevedo Pacheco, familiar do antigo ministro das Obras Públicas Duarte Pacheco. Decorada com pinturas de Pereira Cão (responsável, entre outras obras, pela cúpula da Câmara de Lisboa), o objetivo original da obra seria receber o rei D. Carlos, durante uma visita ao Algarve. O monarca, no entanto, acabou por ficar em Estoi.Após a morte de Azevedo Pacheco, o Palácio da Fonte da Pipa (assim ficou conhecido por no local existir uma fonte) foi mudando de proprietários, que lhe foram introduzindo melhorias.