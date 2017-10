Palácio da Justiça do Porto vandalizado

É neste edifício que funciona o Tribunal da Relação, onde trabalha o polémico juiz Neto de Moura.

Por Ana Isabel Fonseca | 14:10

O Palácio da Justiça do Porto foi vandalizado na madrugada desta quarta-feira, tendo a bandeira de Portugal sido queimada. É neste edifício que funciona o Tribunal da Relação, onde trabalha o polémico juiz Neto de Moura, que terá desculpado em acórdãos atos de violência doméstica invocando para tal o adultério por parte da vítima.

As paredes do edifício foram pintadas com as palavras "Contra a Repressão".

O Comando da PSP do Porto e fontes do Palácio de Justiça disseram ao CM que não foi possível até ao momento apurar se existe alguma ligação entre os atos de vandalismo e a polémica criada em torno do juiz.



O alerta para esta situação foi dado logo ao início da manhã por funcionários da Câmara, que iriam proceder à limpeza do espaço envolvente ao Palácio da Justiça. Todas as paredes foram de imediato limpas e já perto do meio-dia uma nova bandeira de Portugal foi içada junto ao edifício.