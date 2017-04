Pampilhosa da Serra com risco "muito elevado" de incêndio

No distrito de Bragança, estão com risco "elevado" de incêndio os concelhos de Bragança e Vimioso, e no distrito de Coimbra, os concelhos de Arganil e Góis.Estão ainda com risco "elevado" de incêndio os concelhos de Oleiros e Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, e os concelhos de Mação e Sardoal, em Santarém.O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre 'Reduzido' e 'Máximo'.O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h00 em cada dia, relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.Para hoje, o IPMA prevê céu geralmente pouco nublado, apresentando-se muito nublado no litoral oeste até final da manhã com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral Norte e Centro.O vento soprará em geral fraco, predominando de noroeste,soprando temporariamente moderado no litoral a sul do Cabo Raso durante a tarde, e nas terras altas.Prevê-se ainda uma descida da temperatura máxima nas regiões do interior Norte e Centro.Para as ilhas do grupo ocidental e para o grupo central, nos Açores, são esperados períodos de céu muito nublado com abertas, alguns aguaceirosNo grupo oriental, o céu estará muito nublado, com boas abertas a partir da tarde, sendo esperado períodos de chuva que poderá ser forte durante a madrugada e manhã, passando a aguaceiros.No arquipélago da Madeira, as previsões apontam para céu geralmente muito nublado, em especial por nuvens altas.As temperaturas máximas previstas para hoje são de 26 graus Celsius em Faro, 22 em Lisboa, 19 no Porto, 22 no Funchal e 18 em Ponta Delgada.