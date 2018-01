Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pânico a bordo de ferry com 70 pessoas

Embarcação encalhou e passageiros tiveram de ser retirados para jangada, nos Açores.

Por Magali Pinto | 08:03

Foi um susto para setenta pessoas que este sábado de manhã faziam a viagem entre a cidade da Horta, na ilha do Faial, e a Madalena, na ilha do Pico, nos Açores. Quase a chegar ao destino, o ferry ‘Mestre Simão’ encalhou por motivos que ainda não foram apurados. No total, a embarcação levava 61 passageiros - muitos deles turistas - e nove tripulantes.



"Foram já retirados os 61 passageiros que viajavam na embarcação, aos quais foi prestado apoio médico por prevenção na zona do porto da Madalena. Para além da comoção provocada pelo acontecimento, não há outras situações médicas a registar", segundo confirmou o Governo Regional dos Açores.



O comandante Rafael da Silva, capitão do Porto da Horta, confirmou que o alarme foi dado às 09h30. "De imediato empenhámos meios da Polícia Marítima e da estação salva-vidas da Horta, sendo que o navio, com o treino e certificação que tem, tomou as medidas de emergência que estão previstas - procedeu à retirada dos tripulantes e passageiros para uma jangada, que foi depois rebocada, sendo acompanhada pela Polícia Marítima", conforme referiu o comandante Rafael da Silva.



Quando os passageiros e a tripulação chegaram a terra tinham vários meios dos bombeiros para serem assistidos. Alguns deles apresentavam sintomas de ansiedade por terem estado à deriva. O ferry, com capacidade para 300 pessoas, foi depois rebocado, tendo estacionado na Madalena, ao início da tarde. As causas do incidente estão agora a ser investigadas.



Inquérito para apurar as causas

O capitão do porto da Horta referiu que foi aberto um inquérito: "Não sabemos como é que o navio encalhou, estamos, naturalmente, com o inquérito aberto para proceder às averiguações e determinar as causas do acidente".