Pânico na A4 com lobo à solta

Um lobo obrigou, esta segunda-feira de manhã, ao corte da A4 entre as 09h00 e as 12h00, junto à entrada de Bragança, para a GNR proceder à busca e à captura do animal, que estava perdido.Na noite de domingo, o lobo tinha conseguido fugir aos militares que, em conjunto com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, além de elementos do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, conseguiram capturá-lo ao final da manhã de ontem.O animal não causou acidentes, mas semeou o pânico entre condutores da A4. Foi levado por veterinários para Vila Real.