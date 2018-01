Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Papas de sarrabulho dão mais sabor ao Carnaval

Prato típico do Baixo Minho vai ser servido por oito restaurantes no pavilhão da EB2,3.

Por Secundino Cunha | 08:34

Durante o fim de semana alargado de Carnaval, ou seja, entre os dias 10 e 13 de fevereiro, o pavilhão da Escola EB2,3 de Amares transforma-se num megarestaurante. No Festival das Papas de Sarrabulho, um dos maiores eventos gastronómicos da região, oito restaurantes servem mais de 45 mil doses de papas e perto de 20 mil de rojões, tripas e farinhatos (também conhecidos por farinhotes, bolachos ou belouras).



"Nós esperamos, este ano, a visita de cerca de 30 mil pessoas e os oito restaurantes que participam no festival estão preparados para servir mais de 3500 litros de papas de sarrabulho, que é o prato típico do concelho", disse ao CM Manuel Moreira, presidente da Câmara de Amares.



A tigela de papas custa três euros e quem pretender o acompanhamento de tripas e rojões terá que pagar mais cinco euros. Depois, há sobremesas para todos os gostos, com destaque natural para a sumarenta laranja de Amares e toda a gama de doces feitos a partir do fruto.



As papas de sarrabulho devem ser acompanhadas pelos vinhos verdes da região. Parte dos apreciadores prefere o tinto, mas sobe o número dos que optam pelo branco da casta loureiro das vinhas locais.



Carias, Churrasqueira de Caldelas, A Rival, Casa Gil, Vale do Homem, Tomadas, Recanto da Minhota e A Tapada são os restaurantes que propõem servir, nos quatro dias do fim de semana alargado de Carnaval, uma média de 7 mil pessoas por dia.



Os organizadores alertam para os perigos dos exageros na bebida, mas asseguram a ausência de problemas quanto à comida - ou não estivesse uma farmácia entre os expositores.