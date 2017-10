Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paradigma da floresta tem "obrigatoriamente" de mudar

Emília Calvão Silva, considerou esta sexta-feira que a ideia de que a floresta é apenas um bem produtor de madeira, também tem mudar.

"O paradigma da floresta tem obrigatoriamente de mudar porque está provado que as medidas que têm estado a ser tomadas não resultam. Portanto, temos de voltar a estudar mais e direcionar a nossa investigação e objetivos para outros paradigmas", afirmou à agência Lusa a também professora e investigadora da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real.



A "grande" questão está na floresta e na forma como é necessária encará-la, referiu, sublinhando que a floresta não é só um bem produtor de madeira, mas sim um ecossistema que tem de estar equilibrado.



"Até há pouco tempo, olhávamos para ela como floresta de produção. O que queríamos era produção de madeira, o que queríamos era crescimento. Hoje, queremos, e é por isso que temos de lutar, uma floresta sustentável", vincou.



E acrescentou: "Ninguém pode dizer vamos retirar o eucalipto do nosso país porque é uma espécie importantíssima para a indústria da pasta e do papel que, por sua vez, é importantíssima para a economia do país, mas vamos fazer com que esse eucalipto seja gerido e seja plantado de uma forma sustentável. Os nossos proprietários precisam de ter mais conhecimento".



Relativamente aos incêndios de Pedrógão Grande e aos que deflagraram no último fim de semana nas zonas Norte e Centro, a professora lembrou que são situações "muito dramáticas", mas também "pontuais".



"Não é normal em outubro termos temperaturas de 30 graus ou mais. Foram situações muito dramáticas, mas igualmente pontuais e que mostraram muitas fragilidades nos sistemas de combate e de coordenação", considerou.



Emília Calvão Silva, que apesar de recém-eleita ainda não assumiu a liderança da Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais, disse que os tempos atuais, o flagelo dos incêndios dos últimos meses e a quantidade de área ardida trazem "imensos" desafios.