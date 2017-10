Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paramédico português morre a socorrer vítima

Paulo Carvalho participava em resgate quando o avião caiu.

Por João Tavares | 01:30

Paulo Carvalho foi bombeiro nas corporações de Queluz, Belas e Barcarena, até ao momento em que decidiu tirar um curso de paramédico no estrangeiro. Foi então que começou a prestar serviço em Angola. Na quinta-feira, quando tentava salvar uma vida acabou por perder a sua. É uma das sete vítimas da queda de um avião da Air Guicango, na província de Luanda Norte, Angola.



O bombeiro e paramédico, de 40 anos, estava ao serviço de uma clínica de Luanda. Uma empresa mineira fretou um avião Embraer para resgatar um funcionário sul-africano com sintomas de malária. Paulo seguia no avião com outro médico, três elementos da tripulação, o paciente e ainda um funcionário da empresa. Quinze minutos depois de levantar voo de Dundo, o comandante reportou problemas.

"Houve uma avaria no motor, seguido de fogo. Foram também reportadas condições atmosféricas adversas", disse Luís António Solo, diretor do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos de Angola.



Os destroços do avião foram encontrados durante o dia de ontem, nas imediações do lago Nacarumbo, a 320 quilómetros de Dundo. O secretário de Estado das Comunidades confirmou ao início da tarde de ontem a morte do paramédico.