Paraquedista em estado grave após exercício em Tancos

Por João Tavares | 18:36

Um páraquedista de 23 anos está internado em estado grave depois de se sentir mal durante uma prova que teve lugar nas imediações da base de Tancos.



O militar perdeu os sentidos e deu entrada ainda inconsciente no Hospital de Abrantes.



O incidente teve lugar pouco depois do meio-dia, já na parte final de uma marcha de 30 km. O militar sentiu-se indisposto ao quilómetro 28.



Fonte oficial do Exército confirmou ao Correio da Manhã a ocorrência deste incidente.



Já ao final da tarde desta quinta-feira, um comunicado foi enviado para as redações, onde o Exército adiantou que o incidente aconteceu pelas 12h15 "no decorrer de uma prova de acesso ao curso de auxiliar de precursor".



"O General Chefe do Estado-Maior do Exército determinou de imediato a abertura de averiguações às circunstâncias em que o ocorreu o incidente", é dito.