Paraquedistas saltam no Natal em Portimão

Evento conta com a participação de cerca de 300 praticantes, provenientes de vários países.

Por José Carlos Eusébio | 10:26

O espanhol Carlos Ricoy tem 74 anos e só descobriu o paraquedismo quando se reformou, há nove. Ficou completamente apaixonado pela modalidade e, pela quarta vez consecutiva, decidiu passar o Natal e o Fim de Ano a saltar nos céus de Portimão. Este é um dos 300 paraquedistas que, desde ontem e até 5 de janeiro, participam no festival 'Christmas Boogie'.



"Descobri um sítio paradisíaco e fenomenal. Estou encantado com as pessoas e a paisagem. Sinto-me em casa em Portimão", salienta Carlos Ricoy, que já não dispensa a adrenalina de saltos.



"Queríamos fazer qualquer coisa diferente. No ano passado, nós viemos depois do Natal, mas desta vez aderimos ao espírito natalício", revela, por seu turno, a inglesa Jutta McNaulty, que está no Algarve com o marido para participar no festival de paraquedismo.



Sofia Machado, da Skydive Algarve, empresa que organiza o evento, revela que se encontram no aeródromo de Portimão "paraquedistas de todo o Mundo", frisando que o festival "está a ganhar uma dimensão enorme e a tornar-se uma referência no Natal".



"O Algarve oferece excelentes condições para o paraquedismo. Além do clima, os nossos clientes dizem que os portugueses são simpáticos e a comida é boa, bem como existem muitas atividades para as famílias que vêm com os paraquedistas", refere Sofia Machado.



No festival são utilizadas três aeronaves com capacidade para transportar, cada uma, 15 paraquedistas, que voam todos os dias das 08h30 até às 17h00. São realizados saltos de até os 14 mil pés de altitude.