Parede cai e mata operário em Bragança

Mário Augusto tinha 50 anos.

Por A.B.P. | 09:33

Mário Augusto, operário da construção civil de 50 anos, morreu ontem de manhã, após ter sido atingido por uma parede de uma obra particular onde trabalhava, na aldeia de Samil, em Bragança.



"Quando chegámos ao local, a vítima já estava em paragem cardiorrespiratória. Efetuámos manobras de reanimação, mas sem sucesso", disse Carlos Martins, segundo comandante dos Bombeiros de Bragança.



O óbito foi declarado no local pelo médico do INEM.



O CM tentou contactar a empresa de Mirandela para a qual a vítima trabalhava, mas não obteve qualquer resposta.