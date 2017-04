Parlamento Europeu aprovou ajuda de 3,9 milhões à Madeira

Recorda o Parlamento Europeu que "no seu pedido de mobilização do FSUE, recebido pela Comissão Europeia em 21 de setembro de 2016, as autoridades portuguesas estimaram em 157 milhões de euros o montante total dos prejuízos diretos causados pela catástrofe".



Portugal já tinha solicitado o pagamento de um adiantamento, que "foi concedido pela Comissão em 09 de novembro de 2016, no valor de 392.500 euros", montante que "foi pago integralmente".



Os incêndios de agosto de 2016 do ano passado causaram três mortos, um ferido grave, destruição parcial ou total de 300 habitações, dezenas de desalojados e prejuízos avaliados em 157 milhões de euros e afetaram sobretudo o concelho do Funchal



O Parlamento Europeu aprovou hoje, com 681 votos a favor, uma ajuda financeira no valor de 3,9 milhões de euros para a Madeira, na sequência dos incêndios florestais que assolaram a ilha no verão passado.Em comunicado, aquele organismo afirma que "aprovou hoje a proposta de mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) para prestar assistência a Portugal na sequência dos incêndios florestais na Madeira, em agosto do ano passado"."O montante total da ajuda é de 3,9 milhões de euros" e foi aprovado "em plenário, por 681 votos a favor, 11 contra e três abstenções", acrescentou.