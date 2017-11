Parlamento quer que Comissão de Pedrógão analise fogos de outubro

Deputados vão pedir aos mesmos especialistas que analisem os fogos que atingiram 27 concelhos.

Por Bruno de Castro Ferreira | 13:13

O Parlamento quer que a Comissão Técnica Independente que analisou o incêndio de Pedrógão Grande faça o mesmo trabalho para os grandes fogos de 15 de outubro. A proposta do PSD e do CDS reuniu amplo consenso esta manhã na conferência de líderes, que decorreu no Parlamento. À saída, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, adiantou que o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, vai agora contactar formalmente os elementos dessa comissão para aferir a disponibilidade para "continuar este trabalho e estendê-lo aos incêndios de 15 de outubro".

Só depois da luz verde dos elementos da comissão é que os partidos da direita avançam com a proposta oficial para o prolongamento dos trabalhos que, para a deputada do CDS Cecília Meireles "mais do que ter prestigiado o parlamento, esta comissão foi útil ao país". Para a centrista, "o trabalho que a comissão realizou foi vital quer para apurar o que passou, quer para apontar pistas para o futuro".

As conclusões da comissão técnica independente que analisou o incêndio de Pedrógão Grande foram tidas em conta pelo Governo no pacote de medidas de combate e prevenção de incêndios aprovadas num conselho de ministros extraordinário no final de outubro.

Em 15 de outubro, novos incêndios atingiram particularmente 27 concelhos da região Centro. Os fogos deste dia provocaram 45 mortos, cerca de 70 feridos, destruíram total ou parcialmente cerca de 800 habitações permanentes e cerca de outras tantas casas, quase 500 empresas e extensas áreas de floresta nos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu