Parlamento quer reabrir estação de São Marcos

Assembleia da República pede a reposição da paragem de comboios, encerrada em 2011.

Por José Carlos Eusébio | 08:28

A Assembleia da República recomenda ao Governo a reposição da paragem de comboios em São Marcos da Serra, no interior do concelho de Silves. Ao longo dos últimos meses, a população daquela freguesia já realizou várias manifestações a exigir que o comboio volte a parar na estação, bem como promoveu um abaixo-assinado, que foi subscrito por cerca de mil pessoas.



A resolução do Parlamento foi ontem publicada em Diário da República. É recomendado que o "Governo interceda junto da CP para repor a paragem de comboios na estação de São Marcos da Serra de, pelo menos, dois comboios por dia, em cada sentido, para embarque e desembarque de passageiros".



Até agora, o Governo tem mostrado pouca abertura para corresponder aos apelos da população de voltar a abrir a estação. Em abril deste ano, em resposta a questões colocadas por deputados do PCP, o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas referiu mesmo que tinha solicitado um "estudo de alternativas de transporte" ao comboio.

O Governo salientou que o atual modelo de oferta comercial da Linha do Sul - que levou ao fecho da estação de São Marcos da Serra, em 2011 - foi definido após terem sido "consultadas as autarquias da região, nomeadamente a de Silves".



Uma posição refutada pela presidente da câmara, Rosa Palma, que garantiu ao CM que se houve algum acordo não foi com o executivo, "que sempre lutou e vai continuar a lutar pela reabertura da estação".



Atualmente, os comboios até param na estação para aguardar a passagem de composições em sentido contrário, mas ninguém pode entrar ou sair.