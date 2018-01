Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paroquianos de Braga preparam festa do mártir S. Vicente

Santo que foi queimado vivo no ano 304 é protetor das crianças contra a varíola.

Por Secundino Cunha | 08:35

O cartaz só é revelado na quarta-feira, mas o essencial da tradição da festa em honra de S. Vicente, na urbana freguesia homónima de Braga, não se altera desde os primórdios do século XV.



O dia da missa solene e da procissão em honra do mártir é o 22 de janeiro, mas todo o próximo fim de semana será de grande animação junto à barroca igreja de S. Vicente, no centro da cidade de Braga.



Já a partir de hoje, começam a instalar-se as rulotes das farturas e os vendedores dos tradicionais ‘moletinhos’. Na sexta--feira, os serviços de jardinagem da autarquia colocam no adro algumas cargas de lenha, resultante da poda das árvores, para que os homens edifiquem a grande fogueira que há de arder a noite toda, de domingo para segunda-feira.



Antigamente, eram os rapazes da freguesia que andavam pelas ruas a apregoar "Lenha, lenha, lenha para S. Vicente!" e a recolher, de porta em porta, os molhos doados pelos moradores. A fogueira recorda o martírio do santo que, segundo a lenda, foi queimado vivo, no ano 304, em Valência, a mando do imperador Diocleciano, e os fiéis doavam a lenha por devoção.



Na missa de dia 22, os pais levam as suas crianças para que estas coloquem uma vela acesa junto à imagem de S. Vicente, pedindo proteção contra a doença das bexigas (varíola).



Em Portugal, S. Vicente é apresentado numa barca e com um corvo. É que, diz a lenda, em 1173, D. Afonso Henriques ordenou que as relíquias do mártir, que se encontravam no Cabo de S. Vicente, fossem levadas para Lisboa e, no barco, dois corvos velaram o santo ao longo de toda a viagem.