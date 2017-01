Parque das Nações tem rua infestada de ratos

Correio da Manhã fonte do gabinete de comunicação da autarquia lisboeta.



A autarquia esclarece ainda que está a acompanhar e a monitorizar a situação. "Com o objetivo de controlar a praga foram, colocados rodenticidas (iscos) nos terrenos que separam as traseiras dos edifícios da rua da Centieira da linha do caminho de ferro."



Moradores da rua da Centieira, no Parque das Nações, em Lisboa, dizem que a artéria está infestada de ratos e afirmam não ter capacidade para controlar os animais. A Câmara Municipal de Lisboa reconhece o problema e esclarece que já desde 2012 foram realizadas seis intervenções no local.Maria Arlete Balcão, de 75 anos, é residente na rua da Centieira há mais de 40 anos. Nos últimos quatro anos, afirma, a praga de ratos tornou-se insuportável. "Vivo sempre em sobressalto. Destroem tudo, até comem papel higiénico e sacos plásticos", exemplifica.Ismael Custódio, de 67 anos, diz que tinha na capoeira quatro galos, "que foram mortos pelas ratazanas". "Também me mataram duas rolas. Acabei por libertar as restantes para não serem mortas."