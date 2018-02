Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Parque de Exposições dá lugar ao Forum Braga

Auditório com capacidade para quase 1500 pessoas será o maior do Norte do País.

Por Fátima Vilaça | 09:03

Inspirado na herança romana da cidade, o Forum Braga pretende ser para Braga aquilo que o fórum romano foi para a Roma da Antiguidade: um centro nevrálgico da cidade, da região e do País, um espaço de e para pessoas, um ponto de encontros, negócios, cultura e experiências."



Quem o diz é Carlos Oliveira, presidente da InvestBraga, que ontem apresentou o Forum Braga como "a segunda maior sala de espetáculos do País e o maior auditório do Norte". A abertura está prevista para 27 de abril. A primeira grande feira será a Agro, de 10 a 13 de maio.



"A partir de agora, o Parque de Exposições de Braga deixa de existir e dá lugar a um espaço moderno que vai posicionar Braga como um destino de referência do País e da Galiza para o turismo de negócios e para a realização de grandes congressos, feiras e espetáculos. Queremos ser a Altice Arena do Norte", afirmou Carlos Oliveira.



Uma opinião partilhada por Ricardo Rio, que vê o novo equipamento como plataforma de lançamento da cidade. "Com este projeto estamos a posicionar Braga como destino de turismo e de negócios, com capacidade para atrair os principais eventos nacionais, captar espetáculos de dimensão internacional e reforçar as infraestruturas à disposição da cultura e do desporto", vincou o autarca.



O Forum Braga, que representa um investimento de 8 milhões de euros, conta com um centro de congressos, cujo auditório tem 1454 lugares, um pavilhão com capacidade para 12 mil pessoas de pé, uma galeria de arte e uma zona exterior de concertos, para 20 mil pessoas. A área de exposições conta com 300 stands.