Parque já inaugurado continua por concluir

Parque ribeirinho foi inaugurado em 2014, mas as obras nunca foram concluídas devido a um litígio com proprietários

CM o adiamento da conclusão da obra e adianta que, dadas as circunstâncias, em que a Polis não tem qualquer responsabilidade, "será necessário fazer um novo procedimento concursal, com os devidos prazos, para poder concluir a intervenção". No entanto, garante que "a obra terá de estar completamente concluída até final do ano".



José Pacheco, presidente da Sociedade Polis Ria Formosa, confirma aoo adiamento da conclusão da obra e adianta que, dadas as circunstâncias, em que a Polis não tem qualquer responsabilidade, "será necessário fazer um novo procedimento concursal, com os devidos prazos, para poder concluir a intervenção". No entanto, garante que "a obra terá de estar completamente concluída até final do ano".

O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50% 50%

50%



Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







50% Muito insatisfeito

50% 50%

50%



Muito satisfeito pub

Mais de dois anos depois de ter sido inaugurado e mais de duas décadas de ter começado a ser projetado, as obras para finalizar o Parque Ribeirinho recomeçaram no início de fevereiro. Mas a intervenção, que tinha prevista a sua conclusão até final de março, voltou a parar e a ficar adiada uma vez que a empresa responsável pela empreitada entrou em Processo Especial de Revitalização (PER).Uma pequena parte da obra, orçada em 3,5 milhões de euros, ficou por concluir na altura da inauguração, em setembro de 2014, devido a um litígio com proprietários num terreno contíguo ao parque ribeirinho. Um dos donos chegou então a cortar o acesso norte ao equipamento e a interpor uma providência cautelar para evitar a conclusão da obra. Porém, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé acabou por emitir uma sentença favorável à Sociedade Polis Ria Formosa.No dia 7 de fevereiro, os trabalhos foram assim retomados. Com um prazo de execução de 90 dias e um custo de 133 mil euros, a obra deveria, segundo a Polis, estar concluída ainda "no decurso do primeiro trimestre de 2017". Acabou por ser suspensa devido às dificuldades do empreiteiro.