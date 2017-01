Parque verde destruído por atos de vandalismo

Depois de pouco mais de um ano em atividade, os danos causados naquele espaço vão agora obrigar a junta de freguesia a investir em reparações, embora a verba necessária ainda não tenha sido apurada. "Já pedimos orçamentos", garante o autarca, afastando a possibilidade de colocar alguém a tempo inteiro para vigiar aquele espaço. "Fica caro pagar a uma pessoa", explica o autarca de Juncal.

Sanitas partidas, lâmpadas roubadas, árvores cortadas, equipamento inutilizado –o Parque Verde do Juncal, no concelho de Porto de Mós, foi alvo de atos de vandalismo e a Junta de Freguesia está a apelar aos moradores para ajudarem na deteção dos culpados.A Junta de Freguesia classifica o parque verde como ‘uma das mais ambiciosas obras’ do atual mandato. O espaço destinado às atividades ao ar livre foi inaugurado a 20 de dezembro de 2015 e dispõe de parque infantil, instalações sanitárias e equipamentos desportivos a céu aberto. Resultou de um investimento de 150 mil euros."Já fizemos queixa na GNR. Os autores têm de ser punidos", diz Marco Lopes, presidente da junta. Embora a investigação ainda decorra, o autarca acredita que os atos danosos são responsabilidade de um grupo, cujos elementos ainda não foram identificados. Os atos de vandalismo ocorreram no último trimestre de 2016, com especial incidência durante dezembro, revela Marco Lopes. A última situação, da qual resultou um urinol partido, ocorreu a 3 de janeiro, durante a hora de almoço, quando os funcionários do Parque Verde se encontravam fora do espaço.