Parquímetros de volta ao centro de Carnide

O presidente da câmara, Fernando Medina (PS), considerou a retirada "inqualificável". Apesar do descontentamento, "não se pode reagir com um ato de vandalismo e organizado por quem tem responsabilidades do Estado".A autarquia deu ordem à EMEL para que procedesse à reinstalação dos equipamentos, o que já sucedeu.

Os 12 parquímetros da EMEL no centro histórico de Carnide que foram retirados na quarta-feira, por moradores e autarca de uma das freguesias mais populosas de Lisboa (23 mil residentes), foram recolocados ontem à noite, sob forte protesto dos moradores, como confirmou o. Os habitantes da zona tinham-nos retirado para contestar a falta de informação de que os lugares iam começar a ser pagos.A EMEL, contudo, garantiu que população e junta foram informadas e que não se mostraram contra, mas o presidente da Junta de Carnide, Fábio Sousa (CDU), mostrou um email, enviado em fevereiro ao presidente da câmara, em que considera "inoportuna a entrada da EMEL no centro histórico sem que esteja salvaguardada a criação de um parque de estacionamento de 200 lugares e as obras de requalificação previstas".Ao final do dia, o autarca e 40 moradores deslocaram-se aos Paços do Concelho, onde pretendiam entregar os parquímetros - mas não foi possível, pois a PSP não permitiu que fossem levados de Carnide. Acabaram por entregar um abaixo-assinado com 2500 assinaturas. A retirada dos parquímetros resultou numa detenção e na apresentação de queixa-crime da EMEL contra desconhecidos.