Parte vidro e furta mochila em Lisboa

Por J.T. | 08:42

Foram populares que deram à PSP a descrição do homem de 55 anos que, pelas 13h30 de sábado, partiu o vidro de um carro alugado na praça do Chile, Lisboa, e fugiu com uma mochila.



Os agentes acabaram por intercetar o suspeito, ainda com a mochila, pertença de um turista norte-americano.



A vítima recuperou dois tablets, um GPS e uma máquina fotográfica, tudo avaliado em 1380 €.